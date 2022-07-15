Пожарные эвакуировали 30 человек из горящего дома в Октябрьском районе Томска. Фото: Ксения Высотина

В Томске вечером 14 июля на улице Междугородной, 24 произошло возгорание в 9-этажном жилом доме, сообщение об этом поступило в МЧС в 19:51, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что возгорание произошло в 1 подъезде на 2 этаже. На площади в 2 квадратных метра обгорел электросчетчик. Пожарные эвакуировали из здания 30 человек, по лестнице спасли еще 3, в том числе 2 детей.

В тушении были задействованы 3 единицы техники и 8 человек, причина возгорания устанавливается.