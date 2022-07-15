Полиция опубликовала видео задержания главы Ленинского района Томска Светланы Садковской

Томская полиция опубликовала кадры с момента задержания главы Ленинского района Томска Светланы Садковской.

По информации ведомства, Садковская с марта по июнь 2022 года получала от директора товарно-материальные ценности и определенные услуги, за это оказывала давление на членов совета томского многоквартирника, которые хотели сменить управляющую компанию, она давала указания подчиненным сотрудникам инициировать незаконные проверки в отношении них.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями», санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Чиновницу заключили под стражу до 14 сентября.

Напомним, Садковскую задержали 14 июля. Депутаты городской думы поделились, что уже около полутора лет негативно высказывались по поводу ее работы.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 5 июля во дворе дома на ул. Интернационалистов, 19/1 в Томске сожгли автомобиль, принадлежащий председателю совета дома. Автомобиль полностью сгорел, сумма ущерба составила 600 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Поджог». Дело взял на контроль генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, который в это время был с визитом в Томске. А в понедельник, 11 июля, задержали подозреваемых и самого заказчика.