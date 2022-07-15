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Общество15 июля 2022 9:15

Подрядчики не успели вовремя устранить выявленные дефекты на улице Бела Куна

Всему виной оказались неблагоприятные погодные условия
Екатерина Горникова
Подрядчики не успели вовремя устранить выявленные дефекты на улице Бела Куна.

Подрядчики не успели вовремя устранить выявленные дефекты на улице Бела Куна.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Подрядчики, занимающиеся устранением выявленных дефектов на улице Бела Куна, не успели закончить работу, всему виной оказались погодные условия, сообщила «КП-Томск» пресс-служба мэрии.

«Срок был установлен до 15 июля, однако погодные условия немного сдвинули дату. Ситуация находится на контроле департамента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у экспертов Сибирского федерального округа, принимающих работы по нацпроекту, замечания к подрядчикам были минимальны - по ул. Б. Куна, в частности, это нанесение разметки и заделка кернов.

Что касается озеленения и подсыпки газонов, то эти работы не являлись частью нацпроекта, по которому проходил ремонт не только по ул. Б. Куна, но и по ул. Яковлева. Подрядчики ремонтировали дорожное полотно и тротуары. Для подсыпки и подсева газонов городской департамент дорожной деятельности и благоустройства ищет дополнительное финансирование.

Напомним, улицы Б. Куна и Яковлева были отремонтированы в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Томичи начали жаловаться на трещины на дорогах и отсутствие заборов на ул. Б Куна и пустые газоны и проваленную плитку на ул. Яковлева.