Подрядчики не успели вовремя устранить выявленные дефекты на улице Бела Куна. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Подрядчики, занимающиеся устранением выявленных дефектов на улице Бела Куна, не успели закончить работу, всему виной оказались погодные условия, сообщила «КП-Томск» пресс-служба мэрии.

«Срок был установлен до 15 июля, однако погодные условия немного сдвинули дату. Ситуация находится на контроле департамента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у экспертов Сибирского федерального округа, принимающих работы по нацпроекту, замечания к подрядчикам были минимальны - по ул. Б. Куна, в частности, это нанесение разметки и заделка кернов.

Что касается озеленения и подсыпки газонов, то эти работы не являлись частью нацпроекта, по которому проходил ремонт не только по ул. Б. Куна, но и по ул. Яковлева. Подрядчики ремонтировали дорожное полотно и тротуары. Для подсыпки и подсева газонов городской департамент дорожной деятельности и благоустройства ищет дополнительное финансирование.

Напомним, улицы Б. Куна и Яковлева были отремонтированы в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Томичи начали жаловаться на трещины на дорогах и отсутствие заборов на ул. Б Куна и пустые газоны и проваленную плитку на ул. Яковлева.