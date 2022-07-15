Томич сядет в тюрьму на 2 года за кражу продуктов из магазина

В Томске местный 27-летний житель сядет в тюрьму на 2 года за кражу продуктов из магазина. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томске местный 27-летний житель сядет в тюрьму на 2 года за кражу продуктов из магазина. В общей сложности мужчина наворовал на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Ленинский районный суд г. Томска признал 27-летнего томича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в период с января по апрель 2022 года томич, будучи подвергнутым в 2021 году административному наказанию за мелкое хищение, приходил в супермаркеты, брал товар со стеллажей, пряча его под куртку, и выносил его, минуя кассы. В результате совершения указанных преступлений похищено: 38 шоколадок, 46 упаковок сыра, 15 бутылок водки, 5 бутылок коньяка, 25 упаковок кофе, 3 бутылки вина, 5 упаковок сервелата.

Отмечается, что при совершении последнего преступления мужчина был остановлен работником магазина и передан сотрудникам полиции. Общий ущерб от преступных действий превысил 20 тысяч рублей.

Томича осудили на 2 года и 3 месяца. Он будет отбывать свой срок в колонии строгого режима.