В Томске на шесть дней перекрыли участок улицы Киевской

В Томске на шесть дней перекроют участок улицы Киевской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9:00 15 июля до 24:00 20 июля будет перекрыт участок ул. Киевской от пр. Кирова до ул. Карташова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что перекрытие связано с проведением АО «Томск РТС» аварийных работ по восстановлению горячего водоснабжения на участке тепломагистрали № 1. Движение транспорта будет регулироваться временными дорожными знаками.

Томичей просят заранее выбирать объездные дороги.