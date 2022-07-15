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Общество15 июля 2022 7:21

В Томске на шесть дней перекрыли участок улицы Киевской

Перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали № 1
Екатерина Горникова
В Томске на шесть дней перекроют участок улицы Киевской.

В Томске на шесть дней перекроют участок улицы Киевской.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9:00 15 июля до 24:00 20 июля будет перекрыт участок ул. Киевской от пр. Кирова до ул. Карташова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что перекрытие связано с проведением АО «Томск РТС» аварийных работ по восстановлению горячего водоснабжения на участке тепломагистрали № 1. Движение транспорта будет регулироваться временными дорожными знаками.

Томичей просят заранее выбирать объездные дороги.