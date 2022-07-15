Томич хотел стать трейдером и перевел мошенникам более 300 тысяч рублей Фото: Ксения Высотина

Житель Томска пытался купить курс обучения трейдингу, но стал жертвой мошенников, 47-летний томич перевел аферистам около 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полиция выяснила, что томичу позвонила неизвестная женщина и спросила, искал ли тот курсы обучения трейдингу. Мужчина подтвердил это, после чего ему предложили пройти обучение в компании, в которой звонившая работает, томич согласился.

Однако до начала обучения у мужчины потребовали оплатить курсы. Изначально попросили перевести 49 тысяч рублей, когда мужчина это сделал, то сообщили, что перевод не прошел и попросили повторить. Томич в итоге перевел 4 раза по 50 тысяч рублей. Через несколько дней с томичом снова связались и сообщили, что деньги так и не пришли, и попросили повторить платежи, но уже не полной суммой, а разбить ее на две части. После этого мужчина понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию. В общей сложности он перевел более 300 тысяч рублей.