Томичи ежегодно воруют около 60 крышек канализационных люков

С начала 2022 года крышки от канализационных люков пропали в 22 местах Томска. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники «Томскводоканала» ежегодно пишут в полицию около 60 заявлений о пропаже крышек с канализационных люков, с начала 2022 года таких заявлений уже было написано 22, сообщила пресс-служба компании в ответ на официальный запрос редакции «КП-Томск».

Отмечается, что крышки от канализационных люков не только воруют, они выходят из строя по разным причинам - разрушаются в результате естественного движения и движения по дорогам г. Томска тяжелой техники, приходят в негодность из-за проведения дорожно-ремонтных работ.

В связи с этим компания провела закупку 850 чугунных канализационных люков и 250 крышек к ним. Начальная цена контракта составляла более 14,5 млн рублей, однако в ходе аукциона стоимость снизилась до 12,8 млн рублей.

Как пояснили в «Томскводоканале», люки и крышки пойдут на замену вышедших из строя, а оставшиеся пополнят складской запас. При этом подчеркнули, что на дорогах устанавливаются именно чугунные изделия, а легкие люки из полимерных материалов допустимо размещать исключительно в зонах зеленых насаждений.

Напомним, в «Томскводоканале» рассказали, для каких целей оформили в лизинг автомобиль Kia Sorento.