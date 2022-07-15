Томич ограбил букмекерские конторы почти на полмиллиона рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ленинский районный суд признал 38-летнего томича виновным в 4 разбойных нападениях на букмекерские конторы, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Суд установил, что томич с октября 2016 г. по апрель 2019 г. нападал на букмекерские конторы, расположенные в Ленинском районе города. Так как мужчина постоянно бывал в этих организациях в качестве посетителя, то знал расположение кассы, охраны, тревожных кнопок и камер. Томич действовал по одной схеме – он приходил ранним утром, когда в конторах практически не было посетителей, направлял пистолет на сотрудников и требовал передать ему деньги из кассы. В общей сложности он похитил более 460 тысяч рублей.

Суд приговорил томича к 8 годам колонии строгого режима. Мужчина не согласился с приговором и подал апелляцию, однако наказание оставили без изменения.