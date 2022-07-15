Жителя Томского района обвиняют в угрозе убийством своей сожительницы

Женщина рассказала полицейским, что вечером у нее с сожителем, в квартире которого она проживает, на почве ревности произошел словесный конфликт, после которого дело дошло до рукоприкладства и угрозы убийством. Фото: Ксения Высотина

В Томском районе в селе Корнилово местный 39-летний житель обвиняется в угрозе убийством своей сожительницы. Женщина позвонила в полицию и попросила помощи, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В утреннее время 7 июля 2022 года в отдел полиции по Томскому району позвонила неизвестная женщина, которая успела сообщить адрес своего местонахождения в селе Корнилово и попросила о помощи, после чего звонок прервался", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что стражи порядка прибыли по указанному адресу. Хозяин квартиры не сразу открыл дверь полицейским. В ходе разбирательства стражи порядка выяснил, что о помощи просила 32-летняя сожительница мужчины, которая по-прежнему находилась в доме.

Женщина рассказала полицейским, что вечером у нее с сожителем, в квартире которого она проживает, на почве ревности произошел словесный конфликт, после которого дело дошло до рукоприкладства и угрозы убийством. Мужчина хватал ее за шею и пытался душить, а после того, как она попыталась позвонить в полицию, он забрал мобильные средства связи и запер квартиру, не позволяя ей уйти.

Полиция задержала мужчину и возбудила уголовное дело.