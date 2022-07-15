Мэр Стрежевого возмущен тем, что горожане не проявляют активности в его соцсетях

Мэр города Стрежевой возмутился в своем telegram-канале тем, что горожане не проявляют активности в его соцсетях. Фото: telegram-канал мэра Стрежевого

Мэр города Стрежевой возмутился в своем telegram-канале тем, что горожане не проявляют активности в его соцсетях. Валерий Дениченко каждый день рассказывает стрежевчанам свежие новости про город.

"Я давно уже обратил внимание, что свое отношение к моим постам как-то обозначает 5-15 % от просмотревших. Остальные не отмечаются никак. Кто вы, господа? Вам безразлично то, чем я занимаюсь, и то, что происходит в городе?", - пишет глава Стрежевого в своем блоге.

Напомним, что еще в мае 2022 года врио губернатора Томской области Владимир Мазур дал поручение всем главам муниципалитетов открыть свои аккаунты в соцсетях. Позже, в начале июля, государственная дума приняла законопроект, обязывающий органы власти создавать паблики в социальных сетях и вести их.

Однако, это распространилось не на всех. В начале июля, Мазур принял решение и.о. мэра Михаила Ратнера об отказе создавать аккаунты в соцсетях. Это объяснили тем, что Ратнер временно замещает отстраненного от должности мэра.