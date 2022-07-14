Житель Томска проведет 2 года в колонии за кражу денег и ювелирных изделий

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 23-летний местный житель признан виновным в покушении на кражу и в краже. Мужчину приговорили к двум годам колонии, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в декабре 2021 года пьяный мужчина хотел еще выпить спиртного, но денег на приобретение алкоголя у него не было. Тогда мужчина решил совершить кражу из супермаркета, однако был задержан с 4 бутылками алкоголя сотрудниками магазина на выходе.

Спустя несколько дней в гостях у своей знакомой томич похитил 25 тысяч рублей и серебряный перстень стоимостью 15 тысяч рублей, после чего поспешно ушел.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что постоялец дома-интерната для престарелых в Томской области убил соседа по комнате.