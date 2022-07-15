Порывистый ветер и + 23 градуса ожидают томичей 15 июля

Температура воздуха днем ожидается около +21…+23°С. Фото: Ксения Высотина

В Томске в пятницу будет ветрено и прохладно. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Осадков в городе 15 июля не ожидается, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем ожидается около +21…+23°С.

В Томской области днем прогнозируются небольшие дожди, грозы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами с усилением до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +19…+24°С.

Ранее сообщалось, что в Томской области во второй декаде июля ожидаются грозы и дожди.