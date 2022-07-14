Более 70 домов останутся без света в Томске 15 июля

Свет отключат в 9 часов утра. Фото: "КП" Архив

В Томске в пятницу, 15 июля, на время проведения плановых работ обесточат более 70 домов. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 12:00 без света останутся жители домов:

ул. Шевченко 49,49-б,49-т,49ж;

пр-кт Ленина 30,30-а,30/2.

С 09:00 до 16:30 электричество отключат по адресам:

пер. Белозерский 1-3,2-10,7-9;

пер. Соляной 13-19,30-34,34 стр.1,34-а,38-50,42-а;

Проектируемый проезд 1-5,1-а,4-8;

ул. Белозерская 1,1/1,2-а,4,4-а,5,8-б,8-в,8-г,10-12;

ул. Дальне-Ключевская 45-49,57-59,63,75-81,85-97,101-а,107*,107-113,111-а,113-а;

ул. Пушкина 32-44,34/1,40/1,42-а;

ул. Харьковская 1-3,2-12,7-9,12/1.

С 09:00 до 17:00 электричества не будет в домах:

Белинского проезд 1-7,2;

ул. Белинского 20,24-28.