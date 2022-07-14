За неделю от клещей пострадали более 800 жителей Томской области

С начала эпидсезона диагноз КВЭ был поставлен 7 больным; диагноз ИКБ поставлен 22 больным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За неделю в Томской области более 800 жителей обратились в больницы после присасывания клещей. В числе пострадавших 120 детей, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего в период с 7 по 13 июля в Томской области за медпомощью после присасывания клещей обратились 857 человек, в том числе 120 детей. Больше всего обращений зафиксировано в Томске, также часто обращались в больницы жители Асиновскогом, Колпашевского, Кривошеинского, Шегарского районов и Стрежевого.

Всего в 2022 году в Томской области от клещей пострадали 17011 человек, в том числе 3321 ребенок.

Привиты от клещевого энцефалиты были 2411 человек, в том числе 506 детей.

С начала эпидсезона диагноз КВЭ был поставлен 7 больным; диагноз ИКБ поставлен 22 больным.