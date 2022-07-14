Житель дома-интерната для престарелых в Томской области убил соседа по комнате

Обвиняемый взят по стражу, он признался в содеянном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области 62-летний постоялец ОГБУ «Дома-интерната для престарелых и инвалидов Бакчарского района» обвиняется в убийстве соседа по комнате. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, утром во вторник, 12 июля, 62-летний мужчина нанес своему 49-летнему соседу по комнате в ОГБУ «Доме-интернате для престарелых и инвалидов Бакчарского района», расположенном в поселке Парбиг, два удара ножом в область сердца.

Как сообщили в УМВД по Томской области, в ходе словесного конфликта у обвиняемого возникла личная неприязнь к соседу, после чего он взял нож и нанес ему несколько ударов.

Потерпевший от полученный ранений скончался на месте. Обвиняемый взят по стражу, он признался в содеянном.

В данный момент ведутся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что томича обвиняют в убийстве кухонным ножом случайного знакомого.