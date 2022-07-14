Томичи не могут вынести мусор из-за ремонта теплотрассы на улице Кононова

Фото: Телеграм-канал "Томск, каким я его вижу".

Томичи, живущие на улице Кононова, 2 возмущены тем, что стали заложниками ситуации – вынос мусора превратился для них в настоящий квест. Теперь, чтобы это сделать, им нужно обойти коммунальную раскопку, пройти под заграждающей лентой и добраться до мусорного контейнера, который стоит за ямой.

Местные жители в соцсетях недоумевают, по их словам, между двумя домами по улице Кононова на данный момент 12 раскопок и течь теплотрассы, которую не могут найти уже 6 лет.

В «ТомскРТС» корреспонденту «КП-Томск» пояснили, что сети на переулке Кононова изношены и дефекты на них выявляются каждый год.

«В настоящее время на этом участке выявлены два дефекта у домов №4 и №12. Специалисты планируют устранить их до конца текущей недели", - уточнили в компании.

Мусорный бак, по словам представителя «ТомскРТС», расположен в охранной зоне тепломагистрали без согласования.

«Переносить его на внутридворовой проезд нецелесообразно, так как он затруднит доступ к домам. В пешей доступности от этих домов имеются другие контейнерные площадки и в период ремонта сети жители могут воспользоваться ими. Компания приносит извинения за доставленные неудобства", - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее сообщалось, что жители Томска возмутились еще одной ямой на пересечении улиц Фрунзе и Киевская.