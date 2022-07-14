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Общество14 июля 2022 10:53

В Томске следственный комитет проводит проверку в офисе ТДСК

Проверка связана с уголовным делом о строительстве хирургического корпуса онкодиспансера
Ксения Высотина
В Томске 14 июля следственный комитет проводит проверку в офисе ТДСК.

В Томске 14 июля следственный комитет проводит проверку в офисе ТДСК.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томске 14 июля следственный комитет проводит проверку в офисе ТДСК. Это связана с уголовным делом о строительстве хирургического корпуса онкодиспансера, сообщил журналисту "КП-Томск" представитель регионального СК РФ.

"Следователями проводится проверка в рамках расследуемого уголовного дела, связанного со строительством хирургического корпуса онкодиспансера", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в четверг, 14 июля, в Томске в холдинге ТДСК ведутся обыски.