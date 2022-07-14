В Томске следственный комитет проводит проверку в офисе ТДСК

В Томске 14 июля следственный комитет проводит проверку в офисе ТДСК. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томске 14 июля следственный комитет проводит проверку в офисе ТДСК. Это связана с уголовным делом о строительстве хирургического корпуса онкодиспансера, сообщил журналисту "КП-Томск" представитель регионального СК РФ.

"Следователями проводится проверка в рамках расследуемого уголовного дела, связанного со строительством хирургического корпуса онкодиспансера", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в четверг, 14 июля, в Томске в холдинге ТДСК ведутся обыски.