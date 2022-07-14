В Томске адвокат Юрия Гурдина намерен оспорить меру пресечения

В Томске адвокат экс-заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина намерен оспорить меру пресечения. Фото: Сайт tomsk.gov.ru / Администрация Томской области.

В Томске адвокат экс-заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина намерен оспорить меру пресечения. Защита будет подавать апелляцию, сообщает издание "АиФ-Томск".

"Следствие и суд посчитали необходимым принять в отношении него самую жесткую меру пресечения, в виде заключения под стражу. Мы будем обжаловать это решение, и надеемся, что апелляционная инстанция разберется в этом и примет иное решение", - заявила адвокат Анна Миненкова.

Защита экс-заместителя губернатора также уточнила, что мера пресечения оспаривается в течение 3 суток с момента вынесения постановления об избрании меры пресечения. Поэтому защита Юрия Гурдина намерена в указанный срок направить апелляционную жалобу и направить ее в суд.

Она отметила, что у Гурдина проблемы с сердцем, железодефицитная анемия и сахарный диабет, а также ряд сопутствующих заболеваний. Все эти заболевания осложнят жизнь Юрия Михайловича. Необходим прием лекарств, диета, ему нужны прогулки и наблюдение специалистов (кардиолог, невролог). Если не создать таких условий, то это может повлечь ухудшение здоровья.

Напомним, что бывший замгубернатора Томской области Юрий Гурдин взят под стражу до 12 сентября.