Пилота Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, обвинили в нарушении правил безопасности

Авария произошла из-за несвоевременного включения противообледенительной системы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пилота, посадившего Ан-28 в Томской области летом 2021 года, обвиняют в нарушении правил безопасности. Причиной аварии стало несвоевременное включение противообледенительной системы из-за чего отказали двигатели, сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Сергей Синяков.

Напомним, 16 июля в Томской области с радаров пропал пассажирский самолет АН-28, который летел из города Кедровый в Томск. Вечером того же дня он был обнаружен в районе села Бакчар.

По предварительным данным, через полчаса после взлета у самолета отказали двигатели. Пилотам удалось посадить Ан-28 на брюхо.

На борту находились 18 человек, среди них – двое детей, уточняется, что серьезно никто не пострадал.

Как уточнил Сергей Синяков, пилоту предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена".

Расследование уголовного дела уже находится на завершающей стадии.

Он добавил, что авария произошла из-за несвоевременного включения противообледенительной системы. Органам предварительного следствия удалось установить, что экипаж из-за усталости не включил вовремя противообледенительную систему, что привело к сбросу наросшего льда и отказу двигателей.