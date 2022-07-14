В «Томскводоканале» рассказали, для каких целей взяли автомобиль Kia Sorento

Автомобиль необходим «Томскводоканалу» для осуществления представительских и производственных функций. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В 2020 году ООО «Томскводоканал» объявил о закупке автомобиля Kia Sorento в лизинг. Стоимость контракта составила 2 946 075 рублей.

Согласно данным сайта госзакупок, в 2020 году комиссия приняла решение о проведении закупки у единственного поставщика. Согласно протоколу, договор на лизинг автомобиля Kia Sorento был заключен с ПАО «Лизиновая компания «Европлан». Стоимость договора составила 2 946 075 рублей.

В «Томскводоканале» в ответ на запрос «КП-Томск» пояснили, что автомобиль Kia Sorento предоставлен компании по договору лизинга на 3 года, потом «Томскводоканал» выкупит машину за счет собственной прибыли.

Также подчеркнули, что автомобиль необходим «Томскводоканалу» для осуществления представительских и производственных функций.

«Выбор данной марки автомобиля обусловлен следующими факторами: соотношением цены – качества автомобиля, техническими характеристиками (в том числе, габариты, полный привод автомобиля), доступностью запасных элементов, наличием официального дилера в г. Томске, предоставлением при заключении договора существенной скидки», - пояснили в организации.

Ранее сообщалось, что «Томскводоканал» закупил чугунные люки и крышки на 12,8 млн рублей.