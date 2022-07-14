Жители села Зырянское опасаются аварийной законсервированной водонапорной башни

Собственником данной башни является Администрация Зырянского сельского поселения. Фото: "ДТП-Томск".

В Томской области в селе Зырянское местные жители опасаются аварийной законсервированной водонапорной башни. Конструкция находится в аварийном состоянии.

"Местные жители, опасаясь за жизнь и здоровье людей, а особенно детей обращались и к главе Зырянского сельского поселения Владимиру Завгороднему и к местным депутатам, а также в местную газету "Сельская правда", однако в ответ одни отговорки "В поселении денег на эти цели нет"", - говорится в сообщении от обеспокоенного жителя села в соцсети.

Уточняется, что собственником данной башни является администрация Зырянского сельского поселения. Конструкция не огорожена и находится в полуразрушенном состоянии.

Жители села просят помощи у областной администрации и хотят, чтобы власть выделила средства на демонтаж опасного муниципального объекта.