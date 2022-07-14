Экс-полицейских из Томска обвиняют в организации притона и похищении у девушки паспорта

Подельник экс-полицейских украл у одной из девушек паспорт, чтобы запугать ее. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Томске двое бывших полицейских предстанут перед судом за организацию притона и вовлечение девушек в занятие проституцией. Кроме этого, один из них в целях запугивания украл у одной из девушек паспорт, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что с мая по июль 2021 года обвиняемые организовали в Томске притон. Вместе с другим полицейским обвиняемые обманным путем вовлекли в занятие проституцией 2 девушек, а также заставили заниматься этим дальше еще шестерых. Трое из девушек подверглись насилию и угрозам его применения за отказ от выполнения требований полицейских.

Кроме этого, подельник экс-полицейских украл у одной из девушек паспорт, чтобы запугать ее. В ходе обысков по его месту жительства также были обнаружены и изъяты наркотики весом 6,13 граммов, которые он хранил для личного употребления.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.

Уголовное дело в отношении другого бывшего полицейского направлено в суд в июне 2022 года.