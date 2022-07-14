В Томской области запустили муниципальный паром Могочино – Нарга

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В Томской области власти Молчановского района по поручению врио губернатора Мазура запустили муниципальный паромный рейс Могочино – Нарга, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Паром через Обь ходит каждый час, также по мере заполнения организовываются дополнительные рейсы с 6 утра до 10 вечера. При этом стоимость перевозки снижена в 2-3 раза.

Напомним, врио губернатора Томской области Мазур выделил 4 млн рублей администрации Молчановского района на организацию паромной переправы через Обь «Могочино – Нарга».

Помощи в организации паромной переправы у Мазура попросили жители Молчановского района и глава муниципалитета Юрий Сальков.

Глава региона отметил, что с началом навигации вечная проблема транспортной доступности правобережья Молчановского района обострилась.

Как сообщил глава Молчановского района Юрий Сальков, муниципальный рейс был запущен 20 июня. Стоимость проезда удалось снизить с 30 до 10 рублей благодаря поддержке Мазура. Провоз легкового транспорта при этом стоит 200 рублей вместо 450.

Муниципальный паромный рейс Могочино – Нарга будет курсировать весь сезон навигации, при этом бизнесменам компенсируют 80% затрат при доставке на правобережье товаров первой необходимости.