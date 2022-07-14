На территории Томской области за прошедшие сутки потушили 6 лесных пожаров

На сегодняшний день в регионе действуют 2 лесных пожара площадью 15,0 га. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Томской области были ликвидированы 6 лесных пожаров в Верхнекетском, Парабельском и Кедровском лесничествах, общей площадью 70,2 га. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента лесного хозяйства Томской области.

На сегодняшний день в регионе действуют 2 лесных пожара площадью 15,0 га. В их тушении принимают участие 18 сотрудников авиапожарной службы.

Всего в 2022 году в Томской области были ликвидированы 223 лесных пожара, общей площадью 14 270,83 гектара.

В профилактических целях за прошедшие сутки специалисты провели 16 рейдов наземного патрулирования и 3 – авиационного патрулирования.

Томичей просят в случае обнаружения лесного пожара незамедлительно обращаться по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.