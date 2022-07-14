Томичи попадают в ДТП на электросамокатах менее чем в 0,01 % от числа общих поездок. Фото: Ксения Высотина

Томичи с конца апреля, когда в городе возобновилась аренда электросамокатов, совершили почти 200 тысяч поездок на общую дистанцию более 500 тысяч километров, сообщили «КП-Томск» в пресс-службе компании Whoosh.

Отмечается, что на городских улицах в 2022 году ездят 700 прокатных самокатов.

Также в компании подчеркнули, что томичи довольно аккуратно пользуются арендованным транспортом и если происходят какие-либо повреждения, то по большей части это царапины, потертости и сколы.

«Отдельные инциденты умышленной порчи случаются, но они носят единичный характер. В таких случаях мы вместе с правоохранительными органами ищем и находим виновников», — отметили в Whoosh.

Что касается ДТП, то в Томске доля таких происшествий с участием электросамокатов составляет менее 0,01 % от общего числа поездок. Большинство из них - незначительные столкновения без ущерба здоровью.

В случае серьезных ДТП компания взаимодействует с ГИБДД и предоставляет данные, необходимые для раскрытия происшествия.

Ранее сообщалось, что в Томской области за первые 6 месяцев 2022 года произошло 4 аварии с участием электросамокатов. В этих ДТП пострадали 3 человека, двое из них – дети. В Томске начали наносить специальную разметку для этого вида транспорта.