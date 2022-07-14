Томич проведет полгода в тюрьме за езду в пьяном виде

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области суд признал виновным 31-летнего жителя в управлении автомобилем в пьяном состоянии, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления. Мужчину приговорили к 6 месяцам колонии, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в апреле 2022 года томич, уже имея судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, опять сел за руль и ездил по улицам р.п. Белый Яр.

Когда его остановили сотрудники ГИБДД, он отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Суд приговорил виновного к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого, мужчина три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.