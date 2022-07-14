Томич выплатил почти 400 тысяч рублей алиментов, чтобы не попасть под уголовную статью

Томич уволился с работы и перестал перечислять деньги на содержание дочери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Томска уволился с работы и перестал выплачивать алименты на содержание дочери. По решению суда он должен был ежемесячно перечислять около 13 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Отмечается, что проблемы с выплатами начались, когда томич еще работал охранником частного предприятия, вместо установленной судом суммы на содержание ребенка выплачивались по 5-6 тысяч рублей в месяц, долг начал копиться. А когда мужчина уволился с работы, то деньги перестали поступать.

Отца привлекли к ответственности, приговорили к 40 часам обязательных работ, однако мужчина не торопился погашать долг.

Тогда приставы возбудили уголовное дело и оповестили об этом должника. После этого мужчине потребовалось 5 дней, чтобы полностью рассчитаться с долгом, сумма которого достигла 380 тысяч рублей. Также он сообщил информацию о новом месте работы и предоставил необходимые документы. В связи с погашением долга приставы прекратили уголовное дело.