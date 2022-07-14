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Общество14 июля 2022 4:09

В Томске 20 июля пройдет проверка систем оповещения

Жители Томска услышат сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»
Елена Балуева
Жителей и гостей Томска просят соблюдать спокойствие.

Жителей и гостей Томска просят соблюдать спокойствие.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жителей Томска предупреждают о том, что в среду, 20 июля, будет проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения. Томичей просят соблюдать спокойствие, сообщили в городской мэрии.

Проверка запланирована 20 июля в период с 10:30 до 10:45. В это время жители Томска услышат сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

Кроме этого, в ходе проверки будут запущены электросирены и громкоговорители, также будет прервано вещание теле- и радиоканалов, вместо передач томичи увидят сообщение «техническая проверка».

Жителей и гостей Томска просят соблюдать спокойствие, если услышали учебный сигнал тревоги или увидели большое скопление спецтехники.