В Томске 20 июля пройдет проверка систем оповещения

Жителей и гостей Томска просят соблюдать спокойствие.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Жителей Томска предупреждают о том, что в среду, 20 июля, будет проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения. Томичей просят соблюдать спокойствие, сообщили в городской мэрии.
Проверка запланирована 20 июля в период с 10:30 до 10:45. В это время жители Томска услышат сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».
Кроме этого, в ходе проверки будут запущены электросирены и громкоговорители, также будет прервано вещание теле- и радиоканалов, вместо передач томичи увидят сообщение «техническая проверка».
Жителей и гостей Томска просят соблюдать спокойствие, если услышали учебный сигнал тревоги или увидели большое скопление спецтехники.