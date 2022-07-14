Дети в лагере под Томском перепутали Владимира Мазура с Владимиром Путиным. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур проверил, как организован детский отдых в загородных лагерях под Томском, сообщает пресс-служба областной администрации.

Глава региона посетил палаточный лагерь «Кедровый» в поселке Аникино, побывал в оздоровительном лагере «Энергетик» и детском спортивном лагере «Огонек», узнал о проблемах и условиях, в которых живут дети.

В одном из лагерей Владимир Мазур попал на полдник, где дети перепутали его с Владимиром Путиным, видео с этим моментом глава региона разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» и подчеркнул, что «быть Владимиром Владимировичем - это большая честь и большая ответственность для меня».