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Происшествия14 июля 2022 2:52

Пьяный томич сжег дом жены из-за предстоящего развода

Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества»
Екатерина Горникова
Пьяный томич обиделся на жену из-за развода и сжег ее дом.

Пьяный томич обиделся на жену из-за развода и сжег ее дом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отделение полиции Ленинского района Томска от диспетчера МЧС поступил вызов о возгорании дома на улице Чепалова. Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в поджоге, им оказался 41-летний томич, являющийся мужем одной из двух потерпевших, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, мужчина обиделся на томичку, которая захотела с ним развестись, и решил сжечь дом, где жила женщина. После употребления алкоголя мужчина поджег крыльцо и крышу дома и скрылся с места происшествия. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, но дом серьезно пострадал от огня. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества». Поджигателя задержали.