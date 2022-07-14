Жители Томска возмутились еще одной ямой на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Киевской

Тротуар частично разбит, а также рядом с раскопкой стоит спецтехника. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск
В Томске местные жители недовольны очередной раскопкой на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Киевской. Житель города обратился с жалобой в редакцию "АиФ-Томск" и рассказал, что недавно раскопку в этом месте закончил «Томскводоконал».
"В тот раз работы прошли очень быстро, но в этом месте постоянно какие-то проблемы. Прошло около недели, теперь снова яма. Переходя дорогу, приходится внимательно смотреть под ноги", - цитирует издание мужчину.
Уточняется, что тротуар частично разбит, а также рядом с раскопкой стоит спецтехника.
В Компании "ТомскРТС", в свою очередь, рассказали, что раскопка на этом участке произведена для ремонта электрического кабеля, который питает электрооборудование перекачивающей насосной станции. Закрыть раскопку планируется до 25 июля.
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