Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Вчера, 13 июля, в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил бывшему губернатору Томской области Сергею Жвачкину орден Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, что еще 20 января было известно о том, что президент РФ наградил бывшего губернатора.

"Согласно Указу главы государства, орденом Александра Невского он награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу", - говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что у Жвачкина это третий орден, ранее он был награжден орденами Почета (1999) и Дружбы (2016).

Кроме экс-губернатора региона, в Кремле также были награждены Сергей Степашин, Александр Розенбаум, Вера Алентова, Марина Неелова и другие.