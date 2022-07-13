На улице Мичурина в Томске столкнулись Lada и Gaz

В результате ДТП водителю Gaz была оказана разовая медпомощь. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром в среду в Томске произошло ДТП с участием отечественных автомобилей. Один из водителей был доставлен в больницу, сообщили в УМВД по Томской области.

Авария произошла 13 июля около 08:50 на улице Мичурина, 97 в Томске. По предварительной информации, 52-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Gaz, при развороте не убедился в безопасности манёвра и врезался в автомобиль Lada, которым управлял 45-летний мужчина.

В результате ДТП водителю Gaz была оказана разовая медпомощь, водитель Lada был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в Томском районе Nissan Almera сбил 4-летнего мальчика.