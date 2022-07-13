Более 30 домов останутся без света в Томске 14 июля

Свет отключат в 9 часов утра. Фото: Архив "КП"

В Томске в четверг, 14 июля, на время проведения плановых ремонтных работы обесточат более 30 домов. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 12:00 свет отключат в домах:

ул. Дальне-Ключевская 16-а,16-б.

С 09:00 до 16:30 обесточат дома:

ул. Белинского 53 стр.2,53-55,53-б,70;

ул. Пирогова 8-10,10-б;

ул. Советская 84,84/2,84/3;

ул. Усова 7 стр.11;

пер. Пушкина 5,6,6-а;

ул. Дальне-Ключевская 113;

ул. Пушкина 21-23,21-а,21-б,21-в,25-а,25-б,25-в,27,28;

ул. Яковлева 2,2-б,2/1.

А с 09:00 до 17:00 отключения пройдут по адресам:

пер. Батенькова 5;

ул. Гагарина 1,3 стр.1,3 стр.2,7/1.