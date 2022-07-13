Более 30 домов останутся без света в Томске 14 июля

Свет отключат в 9 часов утра.
Фото: Архив "КП"
В Томске в четверг, 14 июля, на время проведения плановых ремонтных работы обесточат более 30 домов. Об этом сообщили «Горсети».
Так, с 09:00 до 12:00 свет отключат в домах:
ул. Дальне-Ключевская 16-а,16-б.
С 09:00 до 16:30 обесточат дома:
ул. Белинского 53 стр.2,53-55,53-б,70;
ул. Пирогова 8-10,10-б;
ул. Советская 84,84/2,84/3;
ул. Усова 7 стр.11;
пер. Пушкина 5,6,6-а;
ул. Дальне-Ключевская 113;
ул. Пушкина 21-23,21-а,21-б,21-в,25-а,25-б,25-в,27,28;
ул. Яковлева 2,2-б,2/1.
А с 09:00 до 17:00 отключения пройдут по адресам:
пер. Батенькова 5;
ул. Гагарина 1,3 стр.1,3 стр.2,7/1.