В Томске мама ребенка, которого толкнула воспитатель, написала жалобу Путину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске мама девочки, которую толкнул воспитатель, написала жалобу президенту РФ. Родительница обращается во все возможные инстанции, чтобы наказать сотрудницу детского сада.

Напомним, что в Томске родители, которые водят своих детей в детский сад №21, обнародовали видео в одном из городских пабликов. На записи видно, как воспитатель старшей группы грубо обращается с ребенком. Одна из томичек, чей сын тоже находился в этой группе, решила не оставлять инцидент без огласки. На кадрах, которые запечатлели камеры наблюдения, видно, как воспитатель дает подзатыльник девочке.

Мама девочки вышла на связь с журналистом "КП-Томск" и рассказала, что уже написала жалобу в приемную президента РФ и обратилась к врио губернатора Томской области Владимиру Мазуру.

Родительница также добавила, что в скором времени обратится в полицию и прокуратуру. Девушка хочет добиться, чтобы воспитателя уволили по статье.