Администрация Колпашева не хочет заключать повторный договор с «Автотранспортник»

Компания ООО «Автотранспортник» израсходовала свои средства на выполнение перевозки и дальше финансировать общественный транспорт они не могут. Фото: Андрей Матвеев

Администрация города Колпашево не выходит на связь с компанией «Автотранспортник» для дальнейшего заключения договора. Таким образом, жители Колпашева могут остаться без общественного транспорта, сообщил журналисту "КП-Томск" директор компании Денис Александрович.

Напомним, что в Томской области прокуратура начала проверку соблюдения прав жителей Колпашева на транспортную доступность после информации о том, что ООО «Автотранспортник» прекращает перевозки. ООО «Автотранспортник» прекращает перевозки по городским маршрутам №1 и №3 с 15 июля в связи с окончанием контракта.

Как рассказал директор компании, что на сегодняшний день администрация Колпашева даже не объявляла аукционный контракт на перевозку пассажиров.

"Еще в январе мы обратились к местным властям, те обратились за помощью к области, но за 6 месяцев так ничего и не решилось", - добавил Денис Александрович.

Также отмечается, что компания ООО «Автотранспортник» израсходовала свои средства на выполнение перевозок и дальше финансировать общественный транспорт не может.

Добавим, что по словам начальника компании, на сегодняшний день услугами общественного транспорта пользуется более 3 тысяч колпашевцев. Маршруты №1 и №3 были основными в городе.

Редакция "КП-Томск" пытается связаться с администрацией Колпашева и разобраться в ситуации.