В Томске разыскивают подозреваемую в краже денег женщину

Полиция просит помощи томичей. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В полицию Томска поступило заявление о хищении денежных средств c банковской карты. Томичей просят помочь в поиске подозреваемой, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, подозреваемая украла карту у потерпевшего и при помощи бесконтактной оплаты оплачивала с нее покупки в магазинах Томска.

Подозреваемая ростом около 160 см, выглядит на 60-65 лет, телосложения плотного, волосы седые средней длины.

Была одета в светло-серую куртку с капюшоном, белую блузку в черную крапинку, тёмные штаны, тёмные ботинки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Всех, кто владеет информацией, которая может помочь в раскрытии преступления, просят обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Ленинскому району города Томска по телефону: 8-996-647-60-37.