Более 2 тысяч пар развелись в Томской области с начала 2022 года

Развелись за первое полугодие 2022 года в Томской области 2264 пары. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Томской области за первые шесть месяцев 2022 года в брак вступили 2537 пар, развелись за этот же период 2264 пары. Больше всего новых семей появилось в Томске, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Чаще всего томичи предпочитали жениться в июне. В этом месяце было заключено 712 браков. Больше всего за первое полугодие зародилось семей в Томске - 1853.

Также было зарегистрировано 155 интернациональных браков. 46 жителей Томской области связали свою судьбу с гражданами Казахстана, еще 31 — Узбекистана, 24 томича поженились с гражданами Таджикистана, 20 — Азербайджана, 12 — Кыргызстана, девять — Армении.

Двое жителей региона вступили в брак с гражданами Китая, по одному – с гражданами Латвии, Литвы, Грузии, Республики Беларусь, Туркменистана, Алжира, Италии, Индии, Португалии, Франции и Швеции.

Развелись за первое полугодие 2022 года в Томской области 2264 пары.