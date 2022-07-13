Облсуд начал рассмотрение дела о госизмене томского ученого Луканина

Томский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела по статье "Государственная измена" в отношении Луканина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томском областном суде в закрытом режиме началось рассмотрение дела ученого-физика Александра Луканина, которого обвиняют в госизмене. Процесс проходит в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

В октябре 2020 года в Томске суд арестовал Луканина по подозрению в госизмене. По данным агентства, ученого подозревают в передаче Китаю секретных разработок России на тему альтернативных источников питания. Александр Луканин был доставлен в столичное СИЗО.

Томский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела по статье "Государственная измена" в отношении Луканина.

Ученый работал в ТПУ, а после в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где принимал участие в разработке высоковольтных источников питания.

После того как Луканин вышел на пенсию, его пригласили в Шэньянский университет в Китае.