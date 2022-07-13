В Томской области приставы взыскали с ООО «Гидротранс» 14 млн рублей долгов по налогам

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

В Асино ООО «Гидротранс», которое занимается ремонтом трубопроводов, накопило 18 млн рублей долгов по налогам. Приставам удалось взыскать 14 млн рублей после обращения взыскания на дебиторскую задолженность организации, сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Приставы, чтобы взыскать с организации долг, предприняли ряд мер, однако эффективным стало обращение взыскания на дебиторскую задолженность организации. В этом случае за должника рассчитывается его партнер.

Так, приставы выяснили, что МУП АГП «Асиновский водоканал» задолжало предприятию крупную сумму за аренду техники. Водоканалу было направлено постановление, после которого в организации начали предпринимать меры, чтобы найти деньги и погасить долг.

Руководство водоканала наладило претензионную работу со своими потребителями-должниками, после чего деньги за комуслуги были направлены на погашение налогов «Гидротранса».

В результате этого приставам удалось взыскать 14 млн рублей, в ближайшее время долг планируется погасить полностью.