Врач объяснил, чем опасно купание в открытых водоемах

Некоторые водоемы не предназначены для отдыха и купания, однако многие люди все равно отправляются туда отдыхать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторые городские и областные водоемы не предназначены для отдыха и купания, однако многие люди все равно отправляются туда отдыхать, несмотря на запреты. Опасно ли это для здоровья? К каким заболеваниям может привести купание в таких водоемах? Как определить, в каком водоеме нельзя купаться? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

Какие есть риски купания в открытых водоемах? На что важно обратить внимание, приходя в средней полосе на пляж у реки или озера?

Прежде всего — купаются ли там другие люди или только домашние животные, есть ли в доступности различные промышленные предприятия и сточные трубы. Если на первый пункт ответ «нет», а на все остальные «да», то купаться в этом водоеме категорически не рекомендуется.

Не стоит игнорировать таблички «Купание запрещено». Санитарный контроль проводится не просто так. Воду обследуют не на все возможные возбудители. Есть некие микробиологические маркеры на основании которых оценивается возможное загрязнение воды. Один из них — это количество кишечной палочки в воде. Если ее больше предельно допустимых концентраций — это косвенный показатель того, что и других микробов там тоже много: риск заражения ими выше, чем в чистой проточной воде. Кроме того, санитарный контроль включает в себя и проверку на наличие химических примесей. Отравиться продуктами переработки химического производства и попасть в токсикологию – невеликое удовольствие.

Какие моменты должны точно насторожить человека, который хочет искупаться?

Стоит насторожиться при наличии заросшей тиной воды, грязного берега, мертвых рыб на нем и неприятного запаха над водой. В воде, особенно в стоячей, прекрасно себя чувствуют бактерии-возбудители кишечных инфекций и некоторые вирусы. Через заглатывание воды легко заразиться как раз различными кишечными инфекциями. Не стоит забывать и о том, что загрязненная вода при попадании на пораженную кожу может вызывать пиодермию, т.е. воспаления кожи и слизистых — афтозные стоматиты, конъюнктивиты. Микробы, например, стафилококки и стрептококки, тоже неплохо чувствуют себя в воде и при попадании в организм могут вызывать различные заболевания, особенно если купание сопровождается активным загаром.

Рекомендации по времени купания – совпадают ли с рекомендациями по загоранию?

Загорать лучше утром до 11 и вечером после 17. Не рекомендуется загорать вообще людям с наличием тяжелой системной фоновой патологии, поражениями кожи, онкобольным и людям с рисками злокачественных новообразований на коже, но купаться им можно. Также можно купаться и в самую жару, при условии, что после водной процедуры этот человек не пребывает долгое время на открытом солнце. Высокая инсоляция и избыточное УФ- излучение обладают угнетающим действием на иммунную систему, а при обгорании человек более подвержен разного рода инфекциям.

При какой температуре воздуха можно купаться?

Вопрос закалки. Условный среднестатистический человек и Федор Конюхов — это два совершенно разных человека. Для второго из них разницы нет, для первого – все, что выше +20°С. Оптимальный диапазон, как и для прогулок летом – +23-25°С.

Кому вообще не стоит купаться в открытых водоемах средней полосы?

Противопоказаний для купания не так много. Как правило такое купания противопоказано людям с острой патологией и тяжелой хронической, при которой проблему могут вызвать любые охлаждающие факторы. Например, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, когда сердце может отреагировать на резкое снижение температуры после погружения в холодную воду.

Почему опасно купаться после употребления алкоголя? Даже если человек утверждает, что нормально себя чувствует.

Дискоординация после употребления алкоголя может привести к тому, что человек забудет, как дышать правильно и захлебнется, открыв рот в неположенное время. И это не шутка — при употреблении большой дозы алкоголя угнетаются многие рефлексы, в том числе кашлевой. В дыхательные пути попадает вода — человек захлебывается и тонет. Переоценка собственных сил — тоже характерный для употребления алкоголя симптом. Когда «море оказывается не по колено» становится поздно. Прыжки с высоты в воду в том месте, где ее мало (мелко) чреваты травмами различной степени тяжести.

Что делать, если во время купания начались судороги?

Немедленно направиться на берег, каким угодно способом. Самые распространенные судороги икроножной мышцы не критичны для перемещения в воде, но болезненны. Они очень часто вызывают паническую реакцию с последующим утоплением.

После выхода на берег спазмированную мышцу нужно постараться растянуть путем соответствующих несложных упражнений. Колоть и щипать спазмированную мышцу не так правильно и безопасно. Это крайние меры. Но их можно применять в воде, если нет быстрой возможности выйти на берег.

Лицензия № Л041-01125-54/00368754 от 11 декабря 2020г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.