В 2022 году на водоемах Томской области погибли 4 ребенка

Единый номер вызова экстренных служб — 112. Фото: Игорь ЛИФАНОВ

В Томской области с начала года на водоемах погибли 23 человека. В числе погибших 4 детей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ГИМС, чаще всего гибель на воде происходит во время купания в необорудованных для этого местах, купания в состоянии алкогольного опьянения. Самая главная причина гибели детей – это оставление их у воды без присмотра.

Сотрудники ГИМС, представители районных администраций и волонтеры регулярно проводят рейды по местам массового отдыха, чтобы напомнить отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Томичей призывают не оставлять у воды без присмотра детей и нетрезвых взрослых.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.