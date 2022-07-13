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Происшествия13 июля 2022 4:59

В 2022 году на водоемах Томской области погибли 4 ребенка

Томичей призывают не оставлять у воды без присмотра детей
Елена Балуева
Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Фото: Игорь ЛИФАНОВ

В Томской области с начала года на водоемах погибли 23 человека. В числе погибших 4 детей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ГИМС, чаще всего гибель на воде происходит во время купания в необорудованных для этого местах, купания в состоянии алкогольного опьянения. Самая главная причина гибели детей – это оставление их у воды без присмотра.

Сотрудники ГИМС, представители районных администраций и волонтеры регулярно проводят рейды по местам массового отдыха, чтобы напомнить отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Томичей призывают не оставлять у воды без присмотра детей и нетрезвых взрослых.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.