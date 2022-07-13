В Томске на предстоящих выходных будет небольшой дождь и до +21 градуса тепла

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.ФМ.

В Томске на предстоящих выходных ожидается дождь и до +21 градуса тепла. Ветер будет с порывами до 6 м/с, сообщила корреспонденту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В городе в субботу, 16 июля, ночная температура ожидается до +12 градусов, а дневная - до +21 градуса. Преимущественно без дождей и облачная погода.

В воскресенье, 17 июля, прогнозируется кратковременный дождь. Ночная температура до +12 градусов, а дневная - до +20 градусов.

Напомним, что в Томской области со второй декады июля вновь начнутся грозы и кратковременные дожди. В городе средняя температура будет варьироваться от +21 до +23 градусов.