Владимир Мазур проинспектировал строительство атомного проекта «Прорыв» в Северске. Фото: администрация Томской области.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур побывал на Сибирском химическом комбинате в ЗАТО Северск, где в рамках проекта «Прорыв» идет строительство первого в мире опытно-демонстрационного энергокомплекса с замкнутым ядерным топливным циклом и реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-300, сообщает пресс-служба областной администрации.

Проект «Прорыв» нацелен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработавшего ядерного топлива. Новый продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.

Строящийся энергокомплекс будет включать модуль фабрикации-рефабрикации ядерного топлива, энергоблок с реактором БРЕСТ- 300 и модуль переработки отработавшего ядерного топлива.

Впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с реактором на быстрых нейтронах и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию (повторное изготовление свежего топлива) – таким образом, эта система постепенно станет практически автономной и независимой от поставок энергоресурсов.

Гендиректор СХК Сергей Котов сообщил главе региона Владимиру Мазуру, что бетонирование фундаментной плиты завершено в проектные сроки, начато строительство основных зданий и сооружений – градирни, здания подготовки свинца, насосной станция и других объектов (всего их 27).

СХК заключил договоры по изготовлению основного оборудования: это реактор, парогенератор, турбины. На модуле фабрикации-рефабрикации топлива активно идут строительно-монтажные работы основного технологического оборудования, специалисты приступили к пусконаладке.

На строительстве объекта сейчас трудятся 1 300 рабочих и специалистов, также второй год привлекаются студенты всероссийского отряда «Мирный атом - Прорыв», сегодня в его составе 277 бойцов из 20 регионов страны.

Врио губернатора Владимир Мазур пообщался с молодежью и расспросил их о работе. Он также подчеркнул, что сам работал в студотряде и не понаслышке знает, насколько нелегок этот труд.

Глава региона обратил внимание, что в этом году объем инвестиций в проект вырастет в два раза по сравнению с прошлым годом и составит 8 миллиардов рублей в строительно-монтажные работы и 15 миллиардов – в приобретение оборудования.

При возведении опытно-демонстрационного энергокомплекса почти не применяются стройматериалы иностранного производства. На модуле фабрикации-рефабрикации топлива специалисты заменили почти все импортное оборудование на отечественные аналоги.

«Горжусь, что у нас применяются самые передовые производственные технологии. В развитии атомной энергетики будущего активно участвуют наши томские ученые и инженеры. Каждый год на площадке растет потребность в квалифицированных специалистах. «Прорыв», будучи флагманским проектом атомной энергетики, должен стать прорывом и для региональной экономики, принести Томской области много новых рабочих мест в строительном комплексе, промышленном производстве, науке и образовании», — подчеркнул врио губернатора Владимир Мазур.