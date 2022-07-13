На экс-главу Молчановского сельского поселения завели дело за превышение служебных полномочий

Обвиняемый, занимая пост главы Молчановского сельского поселения, действуя в своих интересах и используя свое служебное положение, заключил контракты на поставку газа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава Молчановского сельского поселения обвиняется в превышении своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Уголовное дело передано в суд, сообщается в пресс-службе администрации Молчановского района.

Следствием установлено, что обвиняемый, занимая пост главы Молчановского сельского поселения, действуя в своих интересах и используя свое служебное положение, заключил контракты на поставку газа, при этом на Молчановское сельское поселение возложил обязанности поручителя по договорам поставки.

Покупателем газа являлась коммерческая организация, которая не заплатила за потребленный газ, в связи с чем оплата долга в сумме более 3,5 млн рублей была возложена на администрацию поселения.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Молчановский районный суд Томской области.