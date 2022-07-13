Жителя Томской области приговорили к 2 годам колонии за угон автомобиля и кражу бензопилы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Тегульдетского района Томской области угнал автомобиль знакомого, когда они вместе выпивали. 37-летний мужчина дождался, когда друг уснул и угнал его ВАЗ-211440, сообщается на сайте областной прокуратуры.

На автомобиле мужчина доехал до Тегульдета, зарегистрировался в местном отделении полиции, так как находился под административным надзором, а затем продолжил пить алкоголь в компании своих друзей.

На следующий день мужчина пришел на местную пилораму, где раньше работал, воспользовался тем, что сторож спит, украл оттуда бензопилу и канистру с дизтопливом.

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.