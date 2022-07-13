Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июля 2022 3:53

Жителя Томской области приговорили к 2 годам колонии за угон автомобиля и кражу бензопилы

Мужчина совершил преступления, находясь под административным надзором
Екатерина Горникова
Жителя Томской области приговорили к 2 годам колонии за угон автомобиля и кражу бензопилы.

Жителя Томской области приговорили к 2 годам колонии за угон автомобиля и кражу бензопилы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Тегульдетского района Томской области угнал автомобиль знакомого, когда они вместе выпивали. 37-летний мужчина дождался, когда друг уснул и угнал его ВАЗ-211440, сообщается на сайте областной прокуратуры.

На автомобиле мужчина доехал до Тегульдета, зарегистрировался в местном отделении полиции, так как находился под административным надзором, а затем продолжил пить алкоголь в компании своих друзей.

На следующий день мужчина пришел на местную пилораму, где раньше работал, воспользовался тем, что сторож спит, украл оттуда бензопилу и канистру с дизтопливом.

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.