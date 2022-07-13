Сотрудники полиции напомнили томичам, куда нужно обращаться, если пропал ребенок

В Томске полиция напомнила гражданам, куда нужно обращаться, если пропал ребенок. Фото: Ксения Высотина

В Томске полиция напомнила гражданам, куда нужно обращаться, если пропал ребенок. При обращении в дежурную часть необходимо при себе иметь документы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В случае исчезновения близкого человека, не достигшего совершеннолетия, немедленно обращайтесь в бюро регистрации несчастных случаев УМВД России по Томской области по телефонам: 794-385, 41-33-41", - говорится в сообщении.

В полиции уточняется, что в данном бюро концентрируется вся информация о фактах обнаружения неопознанных трупов на территории области, лицах, доставленных в медицинские учреждения, задержанных в изоляторы временного содержания на территории города Томска, которые по состоянию здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения.

Также добавляется, что если в результате принятых мер без вести пропавший томичей не обнаружен, необходимо обратиться в любой ближайший отдел внутренних дел (независимо от места проживания). Также информацию о пропавшем человеке можно сообщить по телефону 02 (с мобильного – 102).