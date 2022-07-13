В Томске ищут потерявшего память пенсионера

Васякин Юрий Васильевич пропал в Кузовлево 12 июля. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 83-летнего Юрия Васякина, пенсионер пропал 12 июля, сообщается в группе поисковиков.

«Помогите найти человека! Пропал Васякин Юрий Васильевич, 83 года (1939 г.р.). Днем 12 июля 2022 года ушел в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины потеря памяти, он не ориентируется в пространстве.

Приметы пропавшего: рост 166 сантиметров, плотное телосложение, голубые глаза.

Был одет в белую рубашку в светло-серую крупную клетку, черные штаны с темным принтом, светло-голубые текстильные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего пенсионера, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).