В томском селе Вороново ведутся поиски пропавшей 30 июня 15-летней девочки

Полиция просит помощи жителей в поисках девочки. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В полицию Кожевниковского района 12 июня поступило сообщение о том, что 30 июня ушла из дома и не вернулась 15-летняя Елизавета Сурнина, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Уточняется, что девочка ушла из дома в селе Вороново и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Пропавшая выглядит на 15-16 лет, ее рост около 155 см, телосложение среднее, волосы короткие и темные, глаза голубые.

На момент пропажи была одета в черную кофту с длинным рукавом, светло-серые лосины с цветными полосками, светлые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Елизаветы, просят обращаться в ОМВД России по Кожевниковскому району, а также по телефонам 8 (38244) 22-401, 22-520.