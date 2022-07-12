Томичи могут оформить куплю-продажу автомобиля дистанционно за 10 минут

Договор имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Томской области могут оформить договор купли-продажи онлайн при помощи электронного сервиса, который разработали Минцифры РФ и МВД. Договор имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, сообщили в администрации Томской области.

Благодаря сервису, запущенному в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика», томичи могут оформить сделку онлайн.

В Минцифры РФ добавили, что дистанционная сделка экономит время, кроме этого, при таком формате минимальны риски допустить ошибку, так как все данные сторон уже предзаполнены, типовой документ уже встроен в сервис, искать дополнительно ничего не нужно.

Сделка купли-продажи автомобиля в онлайн-формате занимает не более 10 минут. При этом сервис автоматически проверяет, есть ли на автомобиле залог, находится ли он в розыске и наложены ли на него ограничения.

Чтобы оформить сделку дистанционно, важно соблюсти два условия: быть совершеннолетним и иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах, а также иметь на телефоне установленное приложение «Госключ».